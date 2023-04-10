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Королева-консорт Камилла может отказаться от скипетра на коронации из-за критики экоактивистов

Полина Пашкина
В мире
Королева-консорт Камилла может отказаться от скипетра на коронации из-за критики экоактивистов
Фото: twitter/RoyalFamily

Супруга Карла III, королева-консорт Камилла Паркер-Боулз может отказаться от скипетра из слоновой кости на коронации, которая состоится 6 мая. Об этом сообщила британская газета The Times.

Причиной этому стала критика экоактивистов. Уточняется, что скипетр был изготовлен в 1685 году. Однако, согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 1989 года, торговля слоновой костью для изготовления предметов роскоши запрещена.

Жезл из этого материала наравне с еще одним ранее использовался в процессах коронации. Однако Камилла может отказаться от этой традиции, чтобы не затрагивать чувствительную тему применения слоновой кости, передает The Times.

Королева-консорт уже отказалась от еще одного атрибута церемонии — короны со 105-каратным бриллиантом «Кохинур». Такое решение было принято, чтобы избежать возможных политических трений с Индией.

Британские журналисты обратили внимание, что на приглашениях на церемонию коронации Камиллу Паркер-Боулз впервые назвали «королевой Камиллой». Источник в канцелярии монарха объяснил, что к Камилле первое время обращались «как к королеве-консорту, чтобы было различие с ее величеством королевой Елизаветой II».

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