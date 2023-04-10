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«Он со мной не разговаривает»: жена Бедроса Киркорова прокомментировала новость о разводе

Полина Пашкина
Общество
«Он со мной не разговаривает»: жена Бедроса Киркорова прокомментировала новость о разводе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

90-летний отец Филипп Киркорова Бедрос планирует развестись с женой Людмилой Смирновой. Пара была вместе около 26 лет. Смирнова заявила, что не знает о планах мужа.

По информации журналистов программы «Ты не поверишь!» на НТВ, Бедрос Киркоров нашел новую любовь. Личность избранницы осталась неизвестной.

— Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает, — приводит слова Людмилы Смирновой издание «Абзац».

По данным СМИ, супруги редко видятся. Бедрос Киркоров много времени проводит в Москве с сыном и внуками, а Людмила Смирнова постоянно проживает в Великом Новгороде.

Филипп Киркоров прокомментировал новость о намерениях своего отца. Он отметил, что удивлен решением Бедроса, но не может перечить, так как уважает его выбор.

Отец артиста обвенчался с Людмилой Смирновой, но не стал это делать с матерью Киркорова. Певец сказал: «Это его жизнь, его право. А там на небесах разберется — с кем венчался, с кем нет». Сам Филипп Киркоров тоже был обвенчан (с Аллой Пугачевой), но подчеркнул, что «это никому не помешало».

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