Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Волонтеры рассказали об особенностях работы в центрах отбора на военную службу по контракту

Василий Плиткин
Город
Волонтеры рассказали об особенностях работы в центрах отбора на военную службу по контракту

Волонтеры центров отбора на военную службу по контракту рассказали о нюансах своей работы.

Так, по словам Марии Гришициной, сотрудники центра помогают всем желающим пройти процедуру отбора для дальнейшей службы по контракту.

— Я оказываю содействие в корректном заполнении документов. Мне приятно быть частью этого большого дела, ведь это очень важно для нашей страны и людей, которые проявляют желание в помощи и защите нашей Родины, — поделилась Мария.

Сотрудница центра Ева-Мария Ильичева рассказала, что ее вдохновляет возможность наблюдать за отвагой и патриотизмом людей, принявших решение служить стране. Она также отметила, что искренне восхищается заинтересованностью как мужчин, так и женщин разных возрастов, сделавших свой выбор в пользу России.

Здесь девушка помогает сканировать документы для дальнейшей подачи заявки. В свою очередь волонтер Максим Целищев признался, что гордится выпавшей ему возможностью стать работником такого центра. По словам юноши, его поражает, как люди ежедневно демонстрируют самоотверженность и готовность отправиться на службу.

В один из подобных пунктов отбора на военную службу по контракту приехал заслуженный артист России Сергей Векслер и поддержал граждан, которые решили отправиться на выполнение служебных задач.

В начале апреля в столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram ответит на вопросы, касающиеся контрактной службы, выплат, льгот и мер соцподдержки военнослужащих и их семей. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Армия Москва Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте