Волонтеры рассказали об особенностях работы в центрах отбора на военную службу по контракту

Волонтеры центров отбора на военную службу по контракту рассказали о нюансах своей работы.

Так, по словам Марии Гришициной, сотрудники центра помогают всем желающим пройти процедуру отбора для дальнейшей службы по контракту.

— Я оказываю содействие в корректном заполнении документов. Мне приятно быть частью этого большого дела, ведь это очень важно для нашей страны и людей, которые проявляют желание в помощи и защите нашей Родины, — поделилась Мария.

Сотрудница центра Ева-Мария Ильичева рассказала, что ее вдохновляет возможность наблюдать за отвагой и патриотизмом людей, принявших решение служить стране. Она также отметила, что искренне восхищается заинтересованностью как мужчин, так и женщин разных возрастов, сделавших свой выбор в пользу России.

Здесь девушка помогает сканировать документы для дальнейшей подачи заявки. В свою очередь волонтер Максим Целищев признался, что гордится выпавшей ему возможностью стать работником такого центра. По словам юноши, его поражает, как люди ежедневно демонстрируют самоотверженность и готовность отправиться на службу.

В один из подобных пунктов отбора на военную службу по контракту приехал заслуженный артист России Сергей Векслер и поддержал граждан, которые решили отправиться на выполнение служебных задач.

В начале апреля в столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram ответит на вопросы, касающиеся контрактной службы, выплат, льгот и мер соцподдержки военнослужащих и их семей. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.