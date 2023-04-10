Курс «Основы российской государственности» начнут изучать в вузах с сентября

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С сентября 2023 года в высших учебных заведениях России начнут изучать курс «Основы российской государственности». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В разработке и обсуждении курса приняли участие 3 тысячи преподавателей из 562 российских университетов.

— О введении курса «Основы российской государственности» в декабре 2022 года объявил президент России Владимир Путин на Госсовете, посвященном молодежной политике. Соответствующее поручение подписано в январе 2023 года, — сообщается на сайте Минобрнауки.

Курс будет рассчитан на 72 часа. В него включат лекции, семинары и внеаудиторную нагрузку. Студенты изучат пять частей курса, в которые войдут политическое устройство страны, ее мировоззрение и развитие, ценности российской цивилизации и другие важные темы.

В российских вузах также появится специальный учебный курс по основам военной подготовки. Модуль «Основы военной подготовки» направлен на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.