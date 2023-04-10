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Автомобиль столкнулся с человеком на самокате на улице Архитектора Власова

Евгений Силаев
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Автомобиль столкнулся с человеком на самокате на улице Архитектора Власова
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Архитектора Власова, 39 Карта всех событий

В районе дома № 39 по улице Архитектора Власова произошло ДТП с участием автомобиля и самоката. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что человек на самокате пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. На место прибыли оперативные службы.

Подробности аварии выясняются. Движение на участке не затруднено, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В центре столицы грузовик сбил велосипедиста. По данным ГАИ, авария произошла на улице Земляной вал в районе дома № 52. Велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель автомобиля «ГАЗель» не успел затормозить и сбил мужчину.

10 апреля в ЦАО автомобиль сбил велосипедиста. Авария произошла на пересечении Садовой-Спасской и Мясницкой улиц. Столкновение попало в объектив камеры видеонаблюдения.

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