«ГАЗ» подал второй иск к Volkswagen на сумму свыше 28 миллиардов рублей
Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» подала новый иск против автоконцерна Volkswagen AG. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.
Исковое заявление было зарегистрировано 7 апреля. На этот раз группа требует взыскать с немецкого концерна 28,4 миллиарда рублей. Само заседание по делу на данный момент еще не назначено.
В середине марта «Группа ГАЗ» предпринимателя Олега Дерипаски потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 миллиарда рублей. В такую сумму она оценила свои убытки после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. Арбитраж арестовал почти все имущество Volkswagen в России.
Бывший глава австрийского автомобильного концерна Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по спасению российского автопрома. Вольф предлагает вместе с ГАЗ на ежегодной основе производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей «Волга».