Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«ГАЗ» подал второй иск к Volkswagen на сумму свыше 28 миллиардов рублей

Евгений Жуков
Происшествия
«ГАЗ» подал второй иск к Volkswagen на сумму свыше 28 миллиардов рублей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» подала новый иск против автоконцерна Volkswagen AG. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.

Исковое заявление было зарегистрировано 7 апреля. На этот раз группа требует взыскать с немецкого концерна 28,4 миллиарда рублей. Само заседание по делу на данный момент еще не назначено.

В середине марта «Группа ГАЗ» предпринимателя Олега Дерипаски потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 миллиарда рублей. В такую сумму она оценила свои убытки после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. Арбитраж арестовал почти все имущество Volkswagen в России.

Бывший глава австрийского автомобильного концерна Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по спасению российского автопрома. Вольф предлагает вместе с ГАЗ на ежегодной основе производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей «Волга».

Автомобили Бизнес Россия Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте