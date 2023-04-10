«ГАЗ» подал второй иск к Volkswagen на сумму свыше 28 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» подала новый иск против автоконцерна Volkswagen AG. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.

Исковое заявление было зарегистрировано 7 апреля. На этот раз группа требует взыскать с немецкого концерна 28,4 миллиарда рублей. Само заседание по делу на данный момент еще не назначено.

В середине марта «Группа ГАЗ» предпринимателя Олега Дерипаски потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 миллиарда рублей. В такую сумму она оценила свои убытки после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. Арбитраж арестовал почти все имущество Volkswagen в России.

Бывший глава австрийского автомобильного концерна Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по спасению российского автопрома. Вольф предлагает вместе с ГАЗ на ежегодной основе производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей «Волга».