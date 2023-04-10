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Приметы и советы

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

Евгений Силаев
Общество
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Роскомнадзор не видит оснований для снятия блокировки с американской социальной сети Twitter. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет, — приводит сообщение ТАСС.

По данным Роскомнадзора, социальная сеть до сих пор не удалила около 1,3 тысячи запрещенных материалов.

В начале марта прошлого года РКН ограничил доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть на территории России. По его мнению, это поможет объяснять западной аудитории позицию России.

Диалог с Twitter можно продолжить в рамках российских законов, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, считает Горелкин.

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