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Стоимость биткоина впервые с июня 2022 года превысила 29 тысяч долларов

Евгений Силаев
Экономика
Стоимость биткоина впервые с июня 2022 года превысила 29 тысяч долларов
Фото: Unsplash

Стоимость биткоина впервые с июня 2022 года превысила 29 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

По состоянию на 20:19 по московскому времени один биткоин стоил 29,166 тысячи долларов. Примечательно, что сутками ранее он стоил 27,896 тысячи, следует из данных биржи.

Банк России запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем в апреле 2023 года. О новой системе цифровых активов рассказал экономист, управляющий фондом стратегического управления Дмитрий Потапенко.

Эксперт пояснил, что цифровой рубль отличается от обычного тем, что проследить операции по его платежам можно от его рождения до выхода из обращения. Также можно получить информацию о том, где и когда проводились платежи.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новая система цифровых активов будет работать между предприятиями внутри России.

Также специалист в области криптовалюты Евгений Каминский рассказал «Вечерней Москве», кому станет доступна криптовалюта в России и стоит ли в нее вкладываться.

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