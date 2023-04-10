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Прокуратура проверит ДТП с участием самоката на улице Архитектора Власова

Евгений Силаев
Происшествия
Прокуратура проверит ДТП с участием самоката на улице Архитектора Власова
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, улица Архитектора Власова Карта всех событий

Прокуратура ЮЗАО проводит проверку по факту ДТП с участием автомобиля и самоката, которым управлял 10-летний мальчик. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 10 апреля.

Отмечается, что ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем будет принято процессуальное решение, подчеркнула Нефедова.

ДТП, о котором идет речь, произошло в районе дома № 39 по улице Архитектора Власова. Движение на участке не было затруднено.

Также в центре столицы грузовик сбил велосипедиста. По данным ГАИ, авария произошла на улице Земляной вал в районе дома № 52. Велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель автомобиля «ГАЗель» не успел затормозить и сбил мужчину.

Москва ДТП Прокуратура Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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