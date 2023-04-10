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Эксперты зафиксировали снижение площади квартир в новостройках Москвы

Евгений Белоусов
Город
Эксперты зафиксировали снижение площади квартир в новостройках Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Площадь некоторых квартир в новостройках Москвы стала заметно меньше за последний год. Так, размер студий уменьшился на 8,3 процента. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Средний метраж студий на сегодняшний день достигает 23,1 квадратного метра. При этом площадь четырехкомнатных квартир евроформата уменьшилась на 2,5 процента.

Евротрешки стали меньше на 2,2 процента, а евродвушки — на 1,5 процента. Площадь однокомнатных квартир почти не изменилась: они потеряли за год лишь 0,6 процента, передает Lenta.

В России начинается сезон ремонтов в квартирах. Кроме того, россияне также начинают активно интересоваться ремонтом дач. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на рынке стройматериалов, сколько стоят услуги ремонтных бригад и в какую сумму может обойтись ремонт жилья.

Управляющий директор издания «РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин рассказал, что жилье в Подмосковье в ближайшее время может подешеветь, если снизится спрос на первичную недвижимость от застройщика. По словам эксперта, в данный момент не распродано около 70 миллионов квадратных метров новостроек.

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