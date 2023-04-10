Зеленский назначил Кравченко главой администрации Киевской области

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил в понедельник, 10 апреля, Руслана Кравченко на должность главы Киевской областной военной администрации. Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой главы государства.

— Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации, — цитирует текст указа ТАСС.

Руслан Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с марта 2021 года. До этого он работал на разных должностях в военной прокуратуре Украины.

24 января Зеленский освободил от должности главы областной администрации Алексея Кулебу и назначил его замруководителя офиса президента. Кандидатура Кравченко на пост преемника Кулебы была согласовала кабинетом министров Украины 7 апреля.

Глава украинского государства также анонсировал дополнительные кадровые решения в стране. Он пояснил, кого будут касаться нововведения. По его словам, соответствующие распоряжения будут относиться к «управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти», а также в регионах и правоохранительной системе.