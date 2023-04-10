Военный эксперт МакКардл: ПТРК «Корнет» опасны для западных танков

Фото: Минобороны РФ

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» представляют серьезную опасность для западных танков. Такое мнение в интервью журналу Newsweek выразил военный эксперт Гай МакКардл.

— Российские «охотники за танками», скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 «Корнет», — указал МакКардл.

По словам специалиста, российские установки очень схожи со своими американскими аналогами, ПТРК Javelin. Однако дальность «Корнетов» практически в два раза превышает этот показатель у техники США.

МакКардл добавил, что Запад регулярно передает Киеву танки, на которые заранее установлена динамическая защита. Однако, по мнению эксперта, это не сделает технику ВСУ действительно неуязвимой для российской армии.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что противотанковые ракетные комплексы России «Корнет» сожгут «Леопарды» и «Абрамсы» в случае наступления Вооруженных сил Украины. Офицер напомнил, что «Леопарды» уже сталкивались с «Корнетом» в Сирии, но не смогли выдержать дуэли с ним.