Фото: Минобороны РФ

Противотанковые ракетные комплексы России «Корнет» сожгут «Леопарды» и «Абрамсы» в случае наступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

— У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — «Корнет». Дальность полета ее ракеты — около пяти тысяч метров. Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, то она поражает бронетехнику, — рассказал он на своем YouTube-канале.

Офицер напомнил, что «Леопарды» немецкого производства уже сталкивались с «Корнетом» в Сирии, но не смогли пережить дуэли с ним.

Бывший полковник Вооруженных сил Великобритании Глен Грант назвал наиболее значимые просчеты ВСУ в беседе с немецким изданием Welt. Он указал, что украинские войска созданы по примеру армии СССР, в рамках которой существовал ряд специализированных ограничивающих мер, заставляющих военных сохранять субординацию и в тех случаях, когда командный состав действовал неверно.