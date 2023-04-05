Welt: Британский полковник Грант перечислил причины неизбежного поражения ВСУ

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Бывший полковник Вооруженных сил Великобритании Глен Грант назвал наиболее значимые просчеты украинских войск в беседе с немецким изданием Welt.

Он указал, что ВСУ созданы по примеру армии Советского Союза, в рамках которой существовал ряд специализированных ограничивающих мер, заставляющих военных сохранять субординацию и в тех случаях, когда командный состав действовал не верно. По его словам, формула «Я начальник, а ты дурак» пережила все перестройки и майданы.

Украинская армия и сейчас действуют подобным образом, отметил Грант.

— Многие подразделения ВСУ не приспособлены к ведению затяжной современной войны, — высказался полковник.

По его мнению, каждое военное подразделение обязано знать, в каком районе должно действовать.

— Под Рождество я разговаривал с военным одного украинского батальона, и он рассказал мне, что его подразделение уже два раза обстреляло украинские войска специального назначения и чуть не открыло огонь по еще одной украинской части, — заявил военный эксперт.

Еще украинский бойцам нужно отрабатывать личную дисциплину в бою, тактическое поведение, осторожность в обращении с минами, огневую поддержку и коммуникационные процессы.

— Если этого не произойдет, то использование новейших танков станет нерациональным. Возможно даже, что эти танки будут тратиться впустую, — цитирует Гранта «ИноСМИ».

Также он отметил излишнюю бюрократию в ВСУ.

Намерения президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу украинских войск. Такой вывод сделал подполковник американской армии Дэниел Дэвис.