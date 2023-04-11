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NBC: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом

Ирэна Колесова
В мире
NBC: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом
Фото: shutterstock

Экс-президент США Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майклом Пенсом об итогах выборах 2020 года в США, сообщил телеканал NBC.

По данным журналистов, Дональд Трамп обратился в суд округа Колумбия, чтобы оспорить предписание Пенсу выступить перед присяжными. Однако сам Пенс неоднократно давал понять, что не будет препятствовать расследованию и выполнит все возложенные на него обязательства.

Речь идет еще об одном деле, которое грозит Дональду Трампу очередными обвинениями. Ему могут вменить вмешательство в электоральный процесс на президентских выборах.

Суд в Нью-Йорке предъявил Дональду Трампу обвинение по более чем 30 пунктам. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела. Трамп вину не признал и подтвердил свое намерение вновь возглавить Штаты. Как Трамп оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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