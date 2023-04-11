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Минздрав предложил законодательно определить репродуктивный возраст женщин

Полина Пашкина
Общество
Минздрав предложил законодательно определить репродуктивный возраст женщин
Фото: Unsplash

Участники круглого стола в Совете Федерации обсудили репродуктивное здоровье женщин. Они отметили, что в российском законодательстве нет такого понятия, как «репродуктивный возраст», и это необходимо исправить. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина.

По словам специалиста, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет репродуктивный возраст женщины до 49 лет.

— Женщинам старше этого возраста не назначают вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), например, экстракорпоральное оплодотворение, использование донорской спермы и эмбрионов. Необходимо законодательно определить в России репродуктивный возраст, — приводит слова Долгушиной издание «Парламентская газета».

К ВРТ, как правило, прибегают пары в возрасте от 40 лет и старше. Основанием для назначения процедуры является здоровье женщины.

По данным Росстата, жительницы России старше 40 лет родили в 2021 году рекордное количество детей с 90-х годов прошлого века — 56,86 тысячи, из них 11 родились у женщин в возрасте от 60 лет и старше.

Председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выразила мнение, что России не хватает законов, которые могут поспособствовать повышению рождаемости. Она предложила ввести закон о социальном жилье для молодых семей.

Рождаемость Минздрав РФ Россия Женщины
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