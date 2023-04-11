Акцию по комплексной вакцинации собак в госветклиниках Москвы продлили до 10 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В марте в государственных ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по комплексной вакцинации собак. Ее решил продлить до 10 мая включительно. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

Уточняется, что привить питомцев жители Москвы смогут за 1000 рублей. Комплексная вакцинация препаратом «Нобивак» позволит защитить животных от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, парагриппа, лептоспироза и аденовирусной инфекции.

— В преддверии сезона отпусков и отдыха на дачах данная услуга является самой востребованной. Поэтому было принято решение о продлении акции еще на месяц, — говорится в сообщении пресс-службы Комитета ветеринарии, которое передает официальный сайт мэра Москвы.

В условиях программы москвичи могут воспользоваться скидкой на комплексную вакцинацию в размере 15 процентов. Для этого необходимо предварительно записаться на процедуру по телефону контакт-центра или в формате онлайн.

Прививать врачи будут только здоровых животных, поэтому перед процедурой они осмотрят питомцев.

Хозяевам собак порекомендовали провести профилактику от глистов примерно за 10–14 дней до прививки. Однако дополнительные препараты не нужны, если они придерживаются графика обработок.

По данным базы ветеринарной автоматизированной системы, жители Москвы чаще заводят дома собак, чем кошек. При этом самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород.