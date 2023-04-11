Сергей Собянин обратился к москвичам в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 11 апреля, обратился к москвичам, которые были узниками концентрационных лагерей, в связи с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.

Эта дата отмечается 11 апреля. Ее выбрали неслучайно: в этот день в 1945 году произошло восстание заключенных концлагеря Бухенвальд. Узнав о подходе союзных войск, они обезоружили и захватили в плен около 200 охранников, затем взяли на себя руководство лагерем. Благодаря этому нацисты не успели скрыть следы своих преступлений.

— Пройдя страшные испытания, вы являетесь живыми свидетелями злодеяний, у которых нет и не может быть срока давности. Бесчеловечная нацистская идеология всегда будет получать достойный отпор народа-победителя, — обратился Сергей Собянин в телеграмме, текст которой приводится на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр города поблагодарил жителей столицы, бывших в концлагерях, за уроки патриотизма и мужества, за их вклад в сохранение исторической памяти. Сергей Собянин отметил, что их стойкость и нравственный подвиг являются примером для всех людей.

Мэр Москвы пригласил горожан на Дни исторического и культурного наследия. Акция даст возможность посетить памятники архитектуры и бесплатные экскурсии.