В России за сутки выявили 5932 новых случая коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1282 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 9772 пациента, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно сообщил, что количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку он давал осложнения тромбофилического характера, то есть вызывал тромбозы. Однако сейчас COVID пошел на спад, а смертность от болезней сердца и сосудов в стране снизилась на 10 процентов.

3 апреля академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца.