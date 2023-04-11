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Евроконтроль: Воздушное пространство РФ и Украины будет закрыто для полетов в Европу до 2029 года

Полина Пашкина
В мире
Евроконтроль: Воздушное пространство РФ и Украины будет закрыто для полетов в Европу до 2029 года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для перелетов в Европу до 2029 года. Об этом заявили в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ приняла зеркальные меры. Полеты над территорией страны стали недоступны авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе Европейского союза (ЕС) и Канады.

— В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год), — сообщает Евроконтроль в представленном прогнозе авиаперевозок.

Количество рейсов со стороны Азии через Северную Европу, согласно Евроконтролю, уменьшилось. По мнению организации, перенаправлять маршруты пришлось через Юго-Восточные страны.

В январе руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна перестать взимать плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью.

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