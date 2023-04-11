Тренер Молчанов объяснил, кому категорически нельзя бегать

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Категорически нельзя бегать людям, которые страдают хроническим заболеванием органов дыхания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал спортивный тренер Александр Молчанов.

По его словам, отказаться от этого вида спорта лучше и тем, у кого имеются травмы шеи, заболевания сосудов и сердца, болезни печени, при которых нередко развиваются болевые приступы. Также лучше не бегать людям с проблемами с желудочно-кишечной системой в период острых стадий.

Бег укрепляет мышцы, оздоравливает организм, а также если соблюдать важные правила, помогает похудеть. Подобнее о том, как правильно бегать, чтобы принести пользу своему организму и избежать негативных последствий, — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо бега, весной можно заняться и другими видами активности. Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин рассказал, какая тренировка займет мало времени и подарит множество положительных эмоций.