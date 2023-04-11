Собянин принял решение о продлении работы городского транспорта в Пасхальную ночь

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Работу общественного транспорта продлят в столице в пасхальную ночь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 11 апреля.

В ночь с 15 на 16 апреля до 02:00 будет работать метро и МЦК, а до 03:30 — более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов. При этом 16 ночных наземных маршрутов будут курсировать в обычном режиме.

— В пасхальное воскресенье добавим также 35 бесплатных автобусных маршрутов от железнодорожных станций и метро до 16 городских кладбищ. На Пасху, Красную горку и Радоницу ограничим движение транспорта с 06:00 до 16:00 на некоторых улицах рядом с кладбищами, — рассказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Городские кладбища также привели в порядок, там же подготовили пункты бесплатного проката инвентаря. В дни религиозных праздников они будут работать с 09:00 до 19:00, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Традиционный городской фестиваль «Пасхальный дар» стартует в Москве 15 апреля. На 25 фестивальных площадках можно будет купить или сделать своими руками пасхальные сувениры.

Пасха — важнейший праздник христиан, который посвящен воскресению Иисуса Христа. Когда в 2023 году православные верующие отмечают Пасху, каковы традиции, символы и приметы праздника — в материале «Вечерней Москвы».