Составлен портрет счастливого россиянина

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Старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова рассказала, как выглядит счастливый житель России.

По ее словам, это человек в возрасте от 25 до 34 лет, который работает в творческой сфере, например, артист, писатель или музыкант. У него собственный бизнес, а доход составляет более 130 тысяч рублей.

В основном такой россиянин живет за пределами города и имеет трех и более детей.

Также Конюшкова рассказала, россияне с каким доходом являются самыми счастливыми.

До этого более половины россиян заявили, что для счастья им нужно сменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Так, 78 процентов граждан заявили о необходимости роста зарплаты, 43 процента — смене работы, а 38 процентов хотели бы освоить дополнительные знания.

Необходимый для счастья доход озвучили 1,5 тысячи жителей столицы. Показатель оказался максимальным среди всех городов в России. На второй строчке в рейтинге оказались петербуржцы.