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Политолог Журавлев назвал жизнеспособный пункт мирного плана нейросети ChatGPT

Илья Ашуров
Евгений Силаев

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Политолог Журавлев назвал жизнеспособный пункт мирного плана нейросети ChatGPT
Фото: shutterstock

Единственным жизнеспособным пунктом «мирной инициативы» нейросети ChatGPT является пункт о прекращении огня. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— Но в данный момент прекращение огня — это, по сути, передышка для украинской армии, — заявил Журавлев.

По его мнению, в целом план нейросети можно считать невыполнимым. При этом именно с темы прекращения огня необходимо начинать реальные переговоры о перемирии, считает эксперт.

Инициатива, о которой идет речь, была подготовлена нейросетью по запросу журналистов немецкого издания Berliner Zeitung. ChatGPT включил в свой мирный план следующие пункты: немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения под международным наблюдением, предоставление ДНР и ЛНР автономии в составе Украины, а также принятие закона о защите прав русскоязычного населения в республиках.

Как отметил Журавлев, план почти дословно повторяет «формулу Штайнмайера» — механизм выполнения Минских соглашений, предложенный главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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