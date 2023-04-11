«Вот идиоты»: бывшая домработница Киркорова осудила развод его отца

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова, более известная как просто Люся, высказалась о недавних новостях про развод отца музыканта Бедроса Киркорова.

— Мне обидно. Думаю, вот идиоты — взяли и развелись. Зачем?! — возмутилась женщина.

По ее словам, сам Бедрос Киркоров сейчас живет на даче с сыном и внуками, а его жена — в Великом Новгороде, передает StarHit.

Филипп Киркоров прокомментировал новость о намерениях своего отца. Он отметил, что удивлен решением Бедроса, но не может перечить, так как уважает его выбор.

Отец артиста обвенчался с Людмилой Смирновой, но не стал это делать с матерью Киркорова. Певец сказал: «Это его жизнь, его право. А там на небесах разберется — с кем венчался, с кем нет». Сам Филипп Киркоров тоже был обвенчан (с Аллой Пугачевой), но подчеркнул, что «это никому не помешало».

Людмила Смирнова, жена Бедроса, призналась, что ничего не знала о планах супруга. По ее словам, он сейчас с ней не разговаривает, а в целом общаются они крайне редко.