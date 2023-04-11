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Приметы и советы

Россиянам рассказали, как защититься от сонного паралича

Евгений Белоусов
Общество
Россиянам рассказали, как защититься от сонного паралича
Фото: Pixabay

Сонный паралич — это сбой в работе мозга при пробуждении или засыпании. В таком состоянии человек может начать видеть галлюцинации, ему тяжело дышать, он испытывает сильное давление в области груди. Врачи рассказали, как защититься от сонного паралича.

При сонном параличе человек осознает, что он не может шевелиться, грань между сновидением и реальностью стирается, возникает сильная тревога.

— Для борьбы с этим синдромом будут полезны регулярные занятия гимнастикой. Однако не забывайте, что физическая нагрузка должна заканчиваться за четыре часа до сна, — говорится в материале.

Эксперты также настоятельно рекомендуют соблюдать режим дня и гигиену сна, а также отказаться от употребления кофе перед сном. Частыми причинами паралича бывают сильный стресс, бессонница или недосып, а также сон на спине, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.РФ».

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности сонного паралича и узнала, кто больше подвержен рецидивам и может ли это свидетельствовать о наличии других заболеваний.

Стресс — это то, что влияет на человека и побуждает его к действию. Он может быть вызван негативными событиями или, наоборот, чрезмерной радостью. О том, как возникает стресс и какие болезни он может спровоцировать, — в материале «Вечерней Москвы».

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