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В ДНР сообщили о большом количестве сдавшихся в плен солдат ВСУ под Авдеевкой

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили о большом количестве сдавшихся в плен солдат ВСУ под Авдеевкой
Фото: gur.gov.ua

Большое количество украинских солдат сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

— Сейчас именно в этом районе (под Авдеевкой — прим. «ВМ») очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен, — цитирует его РИАМО.

О поднятии флага над Артемовском основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил 2 апреля. Он отметил, что на полотне написали «Добрая память» — дань памяти военному корреспонденту Владлену Татарскому.

Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в городе. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Соединенные Штаты могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.

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