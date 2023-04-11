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Законопроект о срочных договорах для практикантов внесли в Госдуму

Евгений Жуков
Политика
Законопроект о срочных договорах для практикантов внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Группа депутатов Государственной думы от разных фракций во главе с вице-спикером Борисом Чернышовым внесла на рассмотрение законопроект, который позволяет прописать в срочном договоре прохождение практик и стажировок, в том числе обязательных.

По словам Чернышова, в настоящее время работодатели не заключают срочные договоры с практикантами или стажерами, в связи с чем практика и стажировка не идут в зачет рабочего стажа, а само понятие «стажировка» достаточно размыто. Поправки же включат время подобных работ в трудовой стаж.

В частности, предлагается внести изменения в Трудовой кодекс и разграничить понятия «практической подготовки», «стажировки» и «обязательной стажировки». В пояснении к законопроекту отмечается, что изменения необходимы для введения единообразной терминологии, используемой в законодательстве, говорится в думской электронной базе.

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