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Главный тренер ФК «Спартак» Абаскаль женился в Москве

Юлия Курганова
Спорт
Главный тренер ФК «Спартак» Абаскаль женился в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» испанец Гильермо Абаскаль и его избранница Алехандра де Агора поженились в столице. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной команды.

— Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья! — сказано в сообщении.

Главному тренеру «Спартака» 33 года, он возглавил клуб летом прошлого года. Ранее Абаскаль тренировал швейцарские команды «Кьяссо», «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

В нынешнем сезоне красно-белые после 22 туров занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

8 апреля ФК «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ. Матч, прошедший на поле красно-белых, завершился со счетом 3:3.

Тольяттинская футбольная команда «Акрон» в серии пенальти ранее обыграла московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Встреча составов состоялась 4 апреля в Москве. Матч завершился со счетом 0:0, но в серии послематчевых пенальти победили гости, забив четыре гола в ворота «Динамо». Столичная команда также смогла забить один мяч.

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