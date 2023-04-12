Народный календарь. Как подготовиться к рыбалке на Тита Ледолома, 15 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь чтит 15 апреля память преподобного Тита Чудотворца, иеромонаха IX века. В народе этот день называли Титом Ледоломом, ведь именно тогда окончательно вскрывались ото льда реки и озера.

Обычно на Тита Ледолома наши предки внимательно наблюдали за вскрытием льда, ведь так можно было подготовиться к скорой рыбалке. Считалось, что если лед сошел не до конца, то и улов всю весну будет скудным. Если же лед не растаял, а раскололся и опустился на дно, то и весь оставшийся год будет тяжелым.

На этот же день приходилось почитание памяти мученика Поликарпа Александрийского, за что день также называли Поликарповым. Однако в сознании людей это имя, скорее, ассоциировалось с карканьем ворон. Так и говорили: «Ворона каркала, каркала и мужику Поликарпов день накаркала». Из-за этого принято было следить и за поведением этих птиц.

Приметы погоды:

Если лед не ушел, лов рыбы будет плохим.

Ворон в лужу окунулся — прощай солнечная погода.

Галки и грачи высоко вьются стаями и стрелой опускаются вниз — к дождю; сидят стаями на дороге — к ненастью.

Вороны в вышине играют — на хорошую погоду.

Именины отмечают: Ефим, Георгий, Григорий, Поликарп.