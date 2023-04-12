Кадыров сообщил о нейтрализации в Чечне вооруженного участника бандитского подполья

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Вооруженного участника бандитского подполья из соседнего региона силовики нейтрализовали в Надтеречном районе Чеченской республики. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

— Правоохранители отрабатывали «оперативку» об участнике незаконного формирования, который приехал в Чечню из соседнего региона. Укрывшемуся в доме преступнику предложили сдаться, но, он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили его в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего дома, и взяли его живьем, — написал он в Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова

6 апреля в центре Москвы полиция задержала преступника, которого разыскивал Интерпол за убийство. Речь идет об Олеге Губине. 45-летний мужчина, будучи под действием наркотиков, совершил убийство по неосторожности на территории Чехии. В связи с этим его объявили в международный розыск.

Рамзан Кадыров поделился деталями спецоперации, которая прошла в ночь на 29 марта в Гудермесе. По его словам, двое боевиков оказались уничтожены, никто из правоохранителей или гражданских лиц не пострадал.