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Соединенные Штаты пошли на большой риск, если они действительно отправили своих военных на Украину. Об этом написал журналист издания Responsible Statecraft Анатоль Ливен.

Он проанализировал недавнюю утечку документов Пентагона, где описывается состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по их укреплению.

— Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 военный США был дислоцирован на территорию Украины вместе с 97 бойцами спецназа НАТО, — сообщил обозреватель.

Ливен отметил, что Конгресс и общественность не проинформировали о том, что военнослужащие Америки и альянса находятся на Украине.

— Их присутствие, очевидно, создает большой риск того, что они могут быть убиты или схвачены в плен, — подчеркнул журналист в статье.

По его мнению, это может спровоцировать «опасный цикл эскалации» конфликта.

Большое количество военных сил спецназначения из стран Североатлантического альянса на Украине в феврале-марте этого года были из Великобритании, их было около 50 человек. Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники.