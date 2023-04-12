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Правительство Италии ввело режим ЧС из-за мигрантов

Юлия Курганова
В мире
Правительство Италии ввело режим ЧС из-за мигрантов
Фото: Pixabay

В связи с трудной ситуацией с наплывом мигрантов итальянское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации. По данным агентства ANSA, особенно остро эта проблема стоит в южных регионах страны.

В настоящее время в стране фиксируется большой приток мигрантов по средиземноморскому маршруту. С начала года в республику по морю прибыло более 30 тысяч человек, это более чем в четыре раза превышает показатель за первые месяцы 2022 года.

За последние дни в Средиземном море около берегов Калабрии и Сицилии спасли почти три тысячи человек. Основная часть приезжих приезжает из стран Африки из-за сложной политической и экономической обстановки.

Итальянское правительство в этой связи приняло решение о введении режима ЧС и выделении пяти миллионов евро на борьбу с этой проблемой. Италия намерена работать со странами отплытия мигрантов и ждет содействия от государств Европейского союза, передает агентство.

Больше двух тысяч мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза за последние сутки. Как сообщило 25 марта агентство ANSA, речь идет о новом рекордном показателе.

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