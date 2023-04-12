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Украинские военные летом прошлого года перевозили оружие в автомобилях с эмблемами Красного Креста (КК). Об этом рассказала жительница Артемовска.

Она подчеркнула, что подобные действия боевиков украинской армии являются нарушением международного гуманитарного права.

— Медицинский персонал — и то с разрешения — может использовать символику Красного Креста. А украинские военные ее использовали просто так, для перевоза оружия, — сообщила жительница города.

Женщина призналась, что замечание военным сделать боялась, несмотря на возмущение. Но приезжали, по ее словам, и белые машины Красного Креста и военные авто с эмблемами КК, передает РИА Новости.

Украинские военные не понимают, зачем они сражаются в Артемовске. Такое мнение высказал в статье для немецкого издания Bild журналист Ян Хумин, посетивший этот город. По его словам, он не почувствовал «позитивной энергии» в Артемовске. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».