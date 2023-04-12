Овчинский: В индустриальном парке «Руднево» открыты новые вакансии для высококвалифицированных специалистов

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Компания «Аэромакс», занимающаяся производством гражданских беспилотных вертолетов в индустриальном парке «Руднево», начала набор высококвалифицированных специалистов. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В индустриальном парке «Руднево» началось формирование уникального центра компетенций, который даст импульс развитию одного из самых перспективных инновационных направлений — созданию беспилотных авиационных систем. В настоящий момент компании, локализовавшиеся на новой площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», ведут подбор кадров. Так, один из производителей беспилотных вертолетов на первом этапе реализации проекта открыл более 200 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров по эксплуатации воздушных судов, а также внешних пилотов, способных управлять вертолетом удаленно, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания заинтересована не только в специалистах с опытом работы, но также и в студентах старших курсов, обучающихся по профильным специальностям — для них предусмотрена возможность пройти оплачиваемую практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. «Аэромакс» начала опытный и серийный выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов в марте 2023 года.

Предприятие выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях. Предприятие является частью проекта по созданию федерального центра беспилотных авиационных систем, на базе которого объединятся ведущие российские разработчики и производители БПЛА и цифровых платформ.

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» действует льготный режим для инвесторов. Площадь шести площадок, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 260 гектаров.

ОЭЗ Москвы является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Информация о вакансиях размещена на сайте компании «Аэромакс».