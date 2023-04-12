Стартовал прием заявок от молодых ученых на премию правительства Москвы

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Открылся прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым за 2023 год. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Александр Тверской.

— В этом году исполняется 10 лет с момента учреждения премии правительства Москвы молодым ученым. За это время ее получили более 600 ученых из вузов и научных организаций столицы за исследования и разработки, полезные для города и страны. Популярность премии неизменна: ежегодно более тысячи исследователей подают заявки на участие в конкурсе, — сказал он.

Награду вручают за выдающиеся достижения в области технических, естественных и гуманитарных наук. Также ее можно получить за разработку и внедрение новых технологий, оборудования, приборов, техники, веществ и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в социальной и экономической сферах Москвы.

Отмечается, что в нынешнем году будет присуждено 50 премий в размере два миллиона рублей каждая. Участники представят свои проекты в 22 номинациях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, 3 апреля стартовал всероссийский волонтерский проект «Гражданская наука». Школьники и студенты примут участие в научно-исследовательской работе ученых-соотечественников.