Три зааненские козочки родились на «Городской ферме» ВДНХ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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В марте на «Городской ферме» ВДНХ родились три зааненские козочки, теперь они готовы общаться с посетителями. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Первый детеныш появился на свет в Международный женский день, поэтому козочку было решено назвать Мартой. 17 марта родились еще два малыша — Роза и Беляночка. В настоящее время козочки и их мамы чувствуют себя хорошо, окрас у всех белый, а у Розочки на голове имеется темное пятнышко, передает официальный сайт мэра Москвы.

На «Городской ферме» ВДНХ в этом году также родилась черная овечка. Она родилась в домике-овчарне, в котором живет уличное стадо овец и коз. Роды прошли самостоятельно. Помощь ветеринарных врачей не понадобилась.

В Московском зоопарке недавно впервые появилась на свет лучистая черепаха. Размножения этого вида в зоосаду добивались три года. За это время специалисты получили четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш. Новорожденный детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составила пять сантиметров.