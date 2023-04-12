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Прием заявок на конкурс маршрутов «Покажи Москву» продлится до 10 мая

Никита Худяков
Город
Прием заявок на конкурс маршрутов «Покажи Москву» продлится до 10 мая
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице в очередной раз проходит конкурс маршрутов «Покажи Москву». Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по туризму столицы.

Принять участие в конкурсе и рассказать о любимых местах столицы может любой желающий — от любителей до профессиональных гидов. Заявки принимаются до 10 мая.

В результате будет выбрано 17 победителей, десять из которых определит экспертное жюри, еще семь — голосование в проекте «Активный гражданин». Победители будут объявлены в июле, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, ВДНХ подготовила для горожан пять весенних прогулочных маршрутов. Юным посетителям выставки подойдет маршрут «Детское время». Он начнется с мультимедийного центра «Союзмультпарк». Любителям активного отдыха понравится маршрут «Спорт всегда». В ходе прогулки горожане смогут посетить площадку для воркаута под открытым небом.

Также на портале «Узнай Москву» появился маршрут, который познакомит всех желающих с творениями выдающегося архитектора Федора Шехтеля. Во время прогулки горожане смогут насладиться фасадами особняков Рябушинского и Морозовых, кинотеатра «Художественный», скоропечатни Левенсона и Театра имени Маяковского.

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