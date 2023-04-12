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Приметы и советы

Названы наиболее перспективные для развития карьеры иностранные языки

Полина Пашкина
Общество
Названы наиболее перспективные для развития карьеры иностранные языки
Фото: pixabay.com

Согласно опросу аналитиков, наиболее перспективными для построения и развития карьеры предприниматели из России считают английский и китайский языки. Результаты опроса в среду, 12 апреля, представило издание RT.

По итогам исследования самым популярным стал английский язык, который назвали 26 процентов опрошенных: его изучает или уже знает каждый четвертый топ-менеджер. Еще 14 процентов предпринимателей считают перспективным для карьеры китайский язык.

Среди менее популярных языков оказались испанский, немецкий и французский. Их изучают или уже знают десять и пять процентов опрошенных соответственно, передает RT.

Чаще всего предпочтение китайскому языку отдают предприниматели из Владивостока (37 процентов) и Хабаровска (36 процентов). При этом руководители планируют не только изучать язык самостоятельно, но и обучать ему своих сотрудников.

Участники опроса выразили мнение, что знание китайского поможет в работе на международном рынке, поиске партнеров и инвесторов, продвижении по карьерной лестнице.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку пять москвичей одержали победу. Еще 25 столичных участников стали призерами.

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