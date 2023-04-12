Театровед Чепуров объяснил актуальность пьес Александра Островского

Портрет драматурга А. Н. Островского / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Написанные в позапрошлом веке пьесы драматурга Александра Островского сохраняют востребованность и на сегодняшний день, так как он создал «русскую человеческую комедию». Таким мнением поделился театровед, заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров в беседе с изданием «Петербургский дневник».

По словам Чепурова, каждая эпоха, которая обращается к творчеству Островского, обязательно находит для себя что-то новое и важное.

— Если Оноре де Бальзак создал французскую человеческую комедию, то Островский — русскую. Он показал широкую картину русской жизни и разные слои общества, — приводит слова Чепурова «Петербургский дневник».

Театровед выразил мнение, что Островский представил собрание типов людей, их характеров, особенностей менталитета и темперамента. Поэтому его можно считать «трижды энциклопедией русской жизни».

Чепуров добавил, что между тем, как Островский начал писать, и тем, как его пьесы стали ставить в театрах, прошло около десяти лет. Драматург стал одним из самых популярных авторов — его произведения заняли почти 80 процентов репертуара в России.

На портале «Узнай Москву» запустили онлайн-маршрут, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Александра Островского.