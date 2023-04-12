Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Лейла Алиева
Общество
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Фото: Вечерняя Москва

Совет Федерации в среду, 12 апреля, одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

Документ представляет собой поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Согласно предоставленной информации, реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. При этом повестка может быть продублирована в электронном виде.

Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки. Оборонный комитет Совфеда в своем заключении дал положительный отзыв на документ.

Накануне Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Также глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию.

Законы Армия Совет Федерации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте