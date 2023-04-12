Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

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Совет Федерации в среду, 12 апреля, одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

Документ представляет собой поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Согласно предоставленной информации, реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. При этом повестка может быть продублирована в электронном виде.

Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки. Оборонный комитет Совфеда в своем заключении дал положительный отзыв на документ.

Накануне Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Также глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию.