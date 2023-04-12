Глава СПЧ Фадеев попросил Минцифры дать ответы на вопросы об электронных повестках

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев обратился к Минцифры и законодателям с просьбой ответить на логистические вопросы, связанные с электронными повестками. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе СПЧ.

Фадеев отметил, что каждый военнообязанный гражданин страны должен прибывать в военкомат по повестке. Однако с электронными оповещениями возникают некоторые логистические вопросы.

— Как быть, если у человека нет аккаунта на портале? Что делать, если нет компьютера и смартфона? У нас много таких «неоцифрованных» людей. На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения, — передает слова главы СПЧ Telegram-канал «СПЧ — Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека».

Также Фадеева интересует, как быть с людьми, которые работают вахтовым методом. Если они трудились «месяц на северах», то по уважительной причине не могли проверить аккаунт. Однако за это время могла прийти электронная повестка, которая считается врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина или по истечении семи дней с даты появления в реестре оповещений, даже если гражданин ее не откроет. Тогда, по словам Фадеева, на человека возлагается ответственность.

Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать через госуслуги. При этом граждане сами должны приходить в военкоматы после объявления призыва.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».