Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Борисов: Правительство продлило работу МКС до 2028 года

Полина Долганова
Лейла Алиева
Общество
Борисов: Правительство продлило работу МКС до 2028 года
Фото: Администрация президента РФ

Правительство Российской Федерации продлило работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

— И особенно настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению Правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

С инициативой продлить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции Роскосмос выступил 6 апреля. Предложение было предварительно рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом Роскосмоса 21 февраля и Государственной комиссией 24 марта.

Также Роскосмос расширил программу перекрестных полетов на МКС еще на одну миссию. В связи с этим российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon в 2023–2024 годах.

МКС Роскосмос Юрий Борисов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте