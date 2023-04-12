Борисов: Правительство продлило работу МКС до 2028 года

Фото: Администрация президента РФ

Правительство Российской Федерации продлило работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

— И особенно настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению Правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

С инициативой продлить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции Роскосмос выступил 6 апреля. Предложение было предварительно рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом Роскосмоса 21 февраля и Государственной комиссией 24 марта.

Также Роскосмос расширил программу перекрестных полетов на МКС еще на одну миссию. В связи с этим российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon в 2023–2024 годах.