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Военные США сейчас разрабатывают черновик договора об окончании украинского конфликта, который предложат России «в случае ее поражения». Об этом в среду, 12 апреля, сообщил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине, — написал он на своей странице на Substack.

Также Сеймур Херш заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени прошлого года помогает Вашингтону скрыть причастность страны к взрывам на «Северных потоках». Позднее журналист добавил, что Байден отдал такой приказ с целью наказать немецкого лидера, не желавшего передавать вооружение Украине.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему РФ никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.