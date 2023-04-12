Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Гусева: Столичные меры поддержки оказали заметное влияние на потребительский рынок

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Гусева: Столичные меры поддержки оказали заметное влияние на потребительский рынок
Фото: duma.mos.ru

Столичные меры поддержки, возможности продвижения товаров московского производства оказали заметное влияние на потребительский рынок. Об этом в среду, 12 апреля, рассказала председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, уход западных брендов с отечественного рынка не только не разрушил российскую экономику, но и положительно отразился на местных производителях. Сегодня большое количество «местных марок», имеющих спрос, вышли к потребителю.

Гусева отметила, что существование таких платформ, как «Сделано в Москве», а также практик субсидирования компаний, закрывающих расходы на продвижение товаров на маркетплейсах, демонстрируют наличие «отличных производителей, готовых поставлять продукцию самого высокого качества».

Участниками программы «Сделано в Москве» на данный момент стали 1,7 тысячи брендов, в числе которых названы компании, производящие одежду для взрослых и детей, товары для дома и продукты питания, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, Гусева рассказала, что льготное предоставление земли под производственные площадки посодействует ускорению развития импортозамещения.

Мосгордума импортозамещение Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте