Депутат МГД Гусева: Столичные меры поддержки оказали заметное влияние на потребительский рынок

Фото: duma.mos.ru

Столичные меры поддержки, возможности продвижения товаров московского производства оказали заметное влияние на потребительский рынок. Об этом в среду, 12 апреля, рассказала председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, уход западных брендов с отечественного рынка не только не разрушил российскую экономику, но и положительно отразился на местных производителях. Сегодня большое количество «местных марок», имеющих спрос, вышли к потребителю.

Гусева отметила, что существование таких платформ, как «Сделано в Москве», а также практик субсидирования компаний, закрывающих расходы на продвижение товаров на маркетплейсах, демонстрируют наличие «отличных производителей, готовых поставлять продукцию самого высокого качества».

Участниками программы «Сделано в Москве» на данный момент стали 1,7 тысячи брендов, в числе которых названы компании, производящие одежду для взрослых и детей, товары для дома и продукты питания, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, Гусева рассказала, что льготное предоставление земли под производственные площадки посодействует ускорению развития импортозамещения.