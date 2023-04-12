«Кажется, что вокруг хаос»: психолог назвала причины возникновения селфхарма

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Самоповреждение или селфхарм — состояние, при котором человек направляет агрессию на самого себя и собственное тело. Это могут быть не только физические повреждения, но и психологические, когда человек намеренно провоцирует других. Иногда именно селфхарм стоит и за зависимостями. О причинах такого состояния рассказала психолог Марианна Абравитова.

— Это возникает у человека тогда, когда человек не может контролировать что-то в своей жизни. Например, какие-то события, обстоятельства, когда жизнь идет не по тем дорогам, как человек себе это представляет. Человеку кажется, что вокруг хаос, — рассказала она.

По словам психолога, в самоповреждении человек старается проявить хоть какой-то контроль над жизнью. Вредя самому себе, он чувствует и понимает, что здесь у него есть контроль хотя бы над своим телом.

В такие моменты, как это ни странно, уровень тревожности снижается. Точно так же успокаивается курильщик, как только закуривает сигарету во время стресса, утверждает Абравитова.

Самое главное, что нужно сделать для борьбы с селфхармом — осознать наличие проблемы. Справиться с ней самостоятельно практически невозможно, поэтому следует обратиться к психологу, психотерапевту или на самый крайний случай к психиатру. Однако каждый случай индивидуален, передает слова психолога ФАН.

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