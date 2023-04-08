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В Минпросвещения разработали проект норматива штатной численности психологов в школах

Полина Долганова
Общество
В Минпросвещения разработали проект норматива штатной численности психологов в школах
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Министерстве просвещения предложили установить норматив штатного количества психологов в российских образовательных учреждениях. Проект приказа ведомства появился в субботу, 8 апреля, на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, в детсадах будет работать один психолог на 200 детей, в школах — один специалист на 300 человек, а в колледжах — один на 500 учащихся.

В учреждениях для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья должен работать один психолог на 30 обучающихся, говорится в проекте.

5 апреля стало известно, что в России создали учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников.

31 марта в российскую школьную программу предложили включить уроки по беспилотной авиации. Такие занятия обеспечат кадровый суверенитет России в сфере авиации.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что черчение не покидало школьного образования: дело в том, что в определенный момент его исключили из перечня отдельных предметов, однако оно осталось в рамках предмета «Технология».

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