Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В России создали учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

— Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5-9 классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы, — сказал он.

Чиновник напомнил, что в российских школах преподают на русском языке. Однако в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива, передает ТАСС.

В свою очередь на Украине уничтожают произведения русской литературы. Американский телеканал ABC News показал сожжение книг Александра Пушкина, Антона Чехова и других русских классиков.

В конце января уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал запретить студентам говорить на русском языке. В ответ на обвинения в дискриминационной природе своего предложения омбудсмен подчеркнул, что в стране необходимо увеличить статус и количество украинского языка в местных вузах.