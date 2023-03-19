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«Гитлер делал так же»: американцы возмутились после решения Зеленского

Юлия Курганова
В мире
«Гитлер делал так же»: американцы возмутились после решения Зеленского
Фото: president.gov.ua

Пользователи Сети возмутились после решения президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении русской литературы и сносе памятников.

Телеканал ABC News в США разместил на своем Youtube-канале сюжет, который был посвящен «отвержению русского языка и культуры». На кадрах показали печатную фабрику в Киеве, где уничтожают произведения русской литературы. Пользователи увидели книги Александра Пушкина, Антона Чехова и других русских классиков. После этого в сюжете продемонстрировали снос памятников. Пользователи возмутились от увиденного.

«Это то, что делают нацисты», — заявил один из комментаторов.

«Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство», — возмутился другой.

«Гитлер делал так же», — высказался пользователь.

«Это как если бы в Австрии выливали пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры», — отметил комментатор.

Во Львове мужчина набросился на двух девушек из Днепропетровска из-за русской речи. Он на украинском языке спросил у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски сказала, что она «из Днепра», после чего львовянин посоветовал ей выучить «государственный язык», при этом попытавшись ударить ее сумкой.

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