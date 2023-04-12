Юлия Барановская отметила четкость работы единого пункта отбора на военную службу по контракту

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Популярная телеведущая Юлия Барановская высоко оценила уровень организации работы единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. По словам знаменитости, на нее произвело сильное впечатление то, как четко функционирует пункт.

— Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать, — заявила Барановская.

Она также отметила важность того, с каким удобством сформированы подобные центры. По ее словам, когда человеку нужно посещать несколько инстанций, а также «пойти собрать тысячу бумаг», то на каком-то этапе может отпасть желание. Здесь же все предусмотрено в рамках единого центра.

Барановская пожелала тем, кто отправляется на службу по контракту, внимательно и серьезно отнестись к предстоящим подготовке и обучению.

— Ведь у многих нет опыта, многие даже срочную службу не проходили. Очень важно всегда в таких ситуациях слушать и выполнять приказы, выполнять все установки и внимательно реагировать на все, что вокруг тебя происходит, — подчеркнула знаменитость.

В один из подобных пунктов отбора на военную службу по контракту приехал заслуженный артист России Сергей Векслер и поддержал граждан, которые решили отправиться на выполнение служебных задач.

В начале апреля в столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram ответит на вопросы, касающиеся контрактной службы, выплат, льгот и мер соцподдержки военнослужащих и их семей. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.